Fermoposta Malinconico, le vostre lettere a De Silva. «Ragione o torto, poco conta: reagiamo solo alle emozioni»

Gentile Avvocato Malinconico,diversi anni fa verseggiavo per la mia sposa. Qualche stralcio: Il bulino del Tempo non ti ha scalfito l’essenza e le sinuosità del corpo sono quelle di ieri… Ricordo la bici “Graziella” che tu guidi impacciata sulla strada che conduce alla fabbrica ruffiana del nostro primo incontro designato e una gioia evanescente che ti sfugge dal viso…La nostra storia dura da molti anni perché è fondata su un rapporto leale. Di tempeste ne abbiamo vissute tante, ma le abbiamo sempre superate con l’aiuto della Ragione. Gli amori veri permangono per tutta la vita, quelli falsi evaporano come nebbia al sole.Lei cosa ne pensa?Generoso IorioCaro Genny,intanto non sapevo cosa fosse un bulino, per cui sono andato a informarmi, e una volta scoperto che il bulino appartiene alla famiglia degli scalpelli, mi sono chiesto perché tu non abbia parlato di scalpello del Tempo invece di ricorrere al molto meno famoso bulino, dando al lettore (anzitutto alla tua sposa) la possibilità di restare sul verso senza andare a cercare su Google. Mi permetto la nota perché poi hai anche delle belle immagini: mentre il bulino mi dirotta (sulle prime, per associazione merceologico-sonora m’è venuto in mente il Bulino Bianco), la figura della tua ragazza che ti raggiunge in Graziella pedalando maldestramente per i vostri incontri intimi, m’intenerisce.Il fatto è che la poesia (prendila come una banale opinione, non ho velleità di competenze in materia) è tanto più efficace quanto più potenzia e anomalizza la parola comune, caricandola di una pluralità di suggestioni e di significati che nel linguaggio ordinario tendono a perdersi. Potrei dire che la poesia è tale quando trasfigura la parola comune, quando rende la parola comune poetica. Sospetto che tu possa essere d’accordo, visto che poi mostri di avere orecchio per un oggetto simbolico come la Graziella, una figura immediatamente riconoscibile, un reperto della memoria che solleva stagioni della vita in cui credevamo a tutto (in sostanza, il contrario del bulino).Detto questo, della tua lettera mi colpisce la convivenza di due opposti: il registro poetico (nella prima parte) e quello, più lucido e razionale, della seconda (in cui non a caso concedi alla parola Ragione l’investitura dell’iniziale maiuscola). Mi compiaccio con entrambi se nel vostro ménage riuscite a passare più o meno facilmente da un registro all’altro, perché penso sia abbastanza vero che, se metti a sedere a un tavolo due persone non stupide, un modo per affrontare un problema dopo un po’ lo trovi. Da questo punto di vista, la vostra mi sembra una coppia formata su una grammatica poetica ma capace di un approccio politico al quotidiano, un po’ come quegli artisti che compongono di notte e la mattina escono di casa vestiti da businessmen. Va benissimo così: “Basta che funzioni”, come decreta il buon Woody in uno dei suoi film di vecchiaia più riusciti.Io, ti confesso, non sarei capace di gestire i due registri: un po’ perché so fare una cosa per volta (quando ci riesco), un po’ perché negli anni ho capito che per me la razionalità in amore non ha nessuna importanza. Nel senso che non funziona. Sul piano razionale ho risolto (eccome) i miei grumi amorosi, ho dimostrato a me stesso (e agli amici a cui ho rotto i coglioni) quanto avevo ragione; la soluzione al problema ce l’avevo lì, pronta per l’uso; ma sai cosa? Non mi serviva a niente. Non sapevo cosa farmene. Avevo ragione ma il dolore non passava, i pensieri non si schiodavano da dove li avevo lasciati e il peggio era che la convinzione di essere nel giusto mi faceva sentire cretino. Il fatto è che (su questo, credo che siamo tutti d’accordo) in amore i conti non tornano, ed essendo io un asino in matematica, non ho potuto che accogliere a braccia aperte questo sconcertante (ma a suo modo meraviglioso) dato di fatto, quando m’è apparso in tutta la sua chiarezza.Un solo appunto: non è vero che solo gli amori veri durano tutta la vita. Ci sono amori veri dalla vita brevissima. Ci sono finanche amori che non hanno avuto nemmeno la gioia di compiersi (dunque, in un certo senso, non sono neanche nati), ma sono stati veri eccome.Perché l’amore, grazie al cielo, è una meraviglia imperfetta.Tutte le domeniche, sulle pagine del Mattino in edicola, lo scrittore Diego De Silva risponderà alle vostre lettere d'amore. E lo farà in un modo particolare: attraverso il suo personaggio più noto, l'avvocato Malinconico, con un piccolo racconto ispirato alle vostre vicende. Inviateci le vostre storie alla mail fermoposta@ilmattino.it o con un messaggio privato alla nostra pagina Facebook. I vostri casi saranno presto affrontati dall'avvocato Malinconico.