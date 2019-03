Festa del Papà, tutte le foto dei vip con gli auguri. Da Gassman a Fedez

Martedì 19 Marzo 2019, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 19:08

Sono stati i loro primi fan: in alcuni casi fonte di ispirazione nelle cui orme camminare e in altri casi rocce a cui aggrapparsi nei momenti belli e brutti della loro carriera. Anche i vip hanno festeggiato i padri nel giorno della Festa del Papà e su Instagram in molti hanno pubblicato le foto in compagnia dei loro genitori, ma anche dei figli che hanno fatto provare loro le gioie della paternità.«Del mio cognome sono orgoglioso - scrivericordando papà Vittorio - é un grande dono che ho avuto dalla vita. Mio padre ha contato molto personalmente e professionalmente. Ho lavorato bene con lui. Ho imparato tanto e sono sempre stato libero di fare a modo mio. Inoltre lui amava molto i giovani, ne era affascinato, si divertiva ad ascoltare la musica moderna. Da questo punto di vista era un coetaneo»Nel mondo della televisione anchefa gli auguri al padre emanda un saluto al cielo: «Ai nostri papà stanno architettando cose per noi da lassù...ne sono certa, ma io il papà della mia Famiglia ce l’ho! Eccolo qui..in tutta la sua “papitudine”».i rende omaggio all'uomo che più di tutti l'ha aiutata a entrare nel mondo della musica insegnandole a cantare, ma anche accompagnandola ai provini. Sui social mostra una foto di quando era solo una bambina che abbracciava teneramente il papà. È sul palco e suona la chitarra il papà di. La foto è stata scattata recentemente. C'è anche Raoul Bova tra i personaggi famosi che hanno fatto gli auguri ai rispettivi padri. L'attore, ex campione di nuoto, ha scelto di pubblicare una foto al mare.Tra i papà orgogliosi, infine, ci sonoIl primo è un "veterano" e l'altro ha tanto da festeggiare. Il marito di Chiara Ferragni è diventato padre esattamente un anno fa. Il piccolo Leone compie un anno e il party è doppio.