Festa della Mamma: da Ambra a Vanessa Incontrada, tutti gli auguri dei vip italiani

Oggi, domenica 10 maggio 2020, è la Festa della Mamma. E nel paese dei mammoni, i vip non fanno eccezione: in tanti, sui social, hanno voluto fare gli auguri a chi ha dato loro la vita e li ha cresciuti, fino a diventare i personaggi tanto amati che conosciamo oggi. Da Ambra Angiolini ad Alfonso Signorini, tante celebrità dello spettacolo hanno deciso di aprire l'album dei ricordi e postare foto, più o meno datate, in compagnia delle loro mamme.



È ora di darci il cambio mamma... sulle spalle da qui in avanti ti porto io

Sei più forte di Bruce Willis ed hai salvato più volte il mio mondo. Auguri a te ed a tutte le mamme con figli e senza

» - ha scritto, postando una foto di qualche anno fa in compagnia di mamma Doriana - «».

C'è poi Alfonso Signorini, che pubblica una foto di tanti anni fa, in versione 'baby': «Auguri a tutte le Mamme. A chi lo è, a chi lo sarà, a chi vorrebbe ma non può, a chi non lo è più. E un pensiero a noi figli: abbiamone cura. Sempre e per sempre».

«Verificato Sei sempre stata al mio fianco... abbiamo lottato, riso, pianto, discusso, ma sopratutto ci siamo amate e ci amiamo con tutto il nostro cuore. Abbiamo scritto due libri insieme e più che mai ci siamo confrontate» - scrive invece Vanessa Incontrada - «Adesso ho 41 anni e confermo l’amore che ho sempre nutrito, nutro e nutriró per te mamma Alicia. Te quiero con toda mi alma, feliz día de la madre. Per sempre tua».

Chiara Ferragni, invece, dedica a mamma Marina un post con tante foto: si va da quelle più datate a quelle più recenti, in cui Marina Di Guardo posa anche col nipotino, Leone. «Buona Festa della Mamma alla mamma più meravigliosa dell'universo, la persona che mi ha insegnato ad amare me stessa e gli altri. Sono ciò che sono grazie a te, mamma, ti voglio tanto bene», scrive la influencer in un post speciale sponsorizzato Lancome.

Arriva anche il turno di uno dei Campioni del Mondo 2006: l'ex centrocampista della Roma, Simone Perrotta. L'ex mediano 'anglocalabrese', su Instagram, descrive così la propria foto: «Auguri a tutte le mamma, ma alla mia in particolare!».

C'è poi chi decide di dedicare un pensiero anche ad una futura mamma: si tratta di Luca Argentero, che aspetta il primo figlio dalla compagna Cristina Marino. «Best Mamy 2020», scrive l'attore che tra pochissimo diventerà padre.

Ultimo aggiornamento: 15:43

