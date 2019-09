Fetty Wap, il rapper arrestato a Las Vegas: ha preso a pugni tre impiegati dell'hotel

Martedì 3 Settembre 2019, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 14:20

Il rapper americano Fetty Wap è stato arrestato dopo aver presumibilmente aggredito tre impiegati in un hotel di Las Vegas.Come riferito dai media locali, la polizia ha detto che il 28enne, il cui vero nome è Willie Maxwell, è stato arrestato domenica 1 settembre con ben tre accuse di percosse. Il rapper dovrebbe infatti aver colpito un cameriere d'albergo dopo una lite, che a quel punto avrebbe poi coinvolto altri due impiegati dell'hotel.Stando alle indiscrezioni riportate dal sito di gossip americano TMZ, il fatto sarebbe accaduto nel Mirage Hotel and Casino di Las Vegas.Esibitosi dal vivo agli MTV Video Music Awards la scorsa settimana, il rapper Fetty Wap era già stato precedentemente arrestato nel novembre 2017 per guida in stato di ebbrezza sulle strade di New York.