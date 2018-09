«Mi sono fidanzato con una rom», disabile 39enne cacciato di casa

Sabato 1 Settembre 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 11:15

SAN VITO DI LEGUZZANO - Un 39enne invalido all’annuncio in famiglia di essersi fidanzato con una ragazza rom è stato cacciato di casa dal padre (pure suo tutore) e così è andato a vivere con la sua donna in un autocarro sorvegliato da un grosso pit-bull, parcheggiato in via Saletti, in un’area soggetta a divieto di campeggio. Il sindaco Umberto Poscoliero ha chiesto alla polizia Alto Vicentino di effettuare la rimozione dell’autocarro.Il controllo effettuato ieri ha fatto emergere una situazione di estremo disagio: gli agenti del comandate Giovanni Scarpellini hanno trovato il cassone dell’autocarro adibito a camera da letto, con la presenza della coppia e di una bimba di pochi mesi, mai registrata all’anagrafe. La posizione del 39enne residente in un altro Comune dell’Alto Vicentino è al vaglio dell’autorità competente: viveva con i genitori in una casa popolare assegnata per la sua condizione di invalidità. Pure il padre sarà sentito, anche per il ruolo di tutore di una persona invalida e per verificare le dichiarazioni del 39enne.