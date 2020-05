La figlia si finge posseduta per fare uno scherzo alla madre, la donna non la prende bene

Una trovata diabolica diventata virale sul web: è proprio il caso di dirlo, dopo che un video girato da una adolescente ha iniziato a fare il giro dei social negli ultimi giorni. La ragazza, infatti, aveva ideato uno stratagemma perfetto per sembrare posseduta dal diavolo e fare uno scherzo alla madre.

La donna, che probabilmente per qualche istante ha vissuto uno degli spaventi maggiori della sua vita, si avvicina alla figlia e capisce l'efficace ed artificioso inganno. La reazione della madre, nei confronti della ragazzina, non è delle migliori e per la adolescente 'buontempona' arriva la classica 'ciabattata' tipica dell'educazione dei figli da intere generazioni.

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA