Filippo Nardi: «Senza lavoro, ho chiesto i 600 euro ma non li ho avuti. Disposto anche a fare il corriere»

«Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro ma non è così. Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla». Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello ed ex Iena si sfoga in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: «Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero. Cerco lavoro a Milano, magari come corriere oppure nei supermercati: ma non ci sono possibilità. Salute a parte, il disastro vero comincia adesso ci sarà chi morirà di fame e non di coronavirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta».

Per sensibilizzare l’opinione pubblica Nardi aveva inoltre condiviso in tv la sua esperienza con il Covid-19. «Ho messo su due o tre chili, perché ero sottopeso e avevo il tipico aspetto da malato. Sono grato alla mia amica Barbara d'Urso: mi ha dato l'opportunità di raccontare la mia disavventura nel suo show “Live - Non è la d’Urso” e molte persone mi hanno scritto che la mia testimonianza è stata loro di aiuto. Dopo avermi visto in tv, però, nel negozio di sigarette elettroniche davanti a casa non mi vogliono più far entrare: dicono che non sanno se sono ancora infetto».



Ultimo aggiornamento: 17:49

