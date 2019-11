Roula Khalaf, primo direttore donna al Financial Times dopo 131 anni

Rivoluzione al Financial Times: dopo 131 anni nominato il primo direttore donna. Il giornale britannico, punto di riferimento della City, ha annunciato oggi la nomina. Si tratta di Roula Khalaf, chiamata a sostituire Lionel Barber, dimessosi dopo un lungo mandato. L'indicazione di Khalaf rompe un tabù in casa FT sul fronte della parità di genere, ma rappresenta anche un ricambio all'insegna della continuità: la prescelta è infatti una risorsa interna della redazione da 24 anni, già vicedirettore dal 2016, dopo essere stata al timone della rete internazionale del giornale (oltre 100 corrispondenti dislocati nel mondo) e in precedenza essersi occupata delle Primavere Arabe. Sotto la sua guida, più di recente, la testata politico-finanziaria londinese ha poi lanciato Trade Secrets, un canale verticale d'inchieste sul commercio globale. Khalaf si è detta «onorata» dell'incarico e ha reso omaggio a Barber. Mentre Tsuneo Kita, chairman di Nikkei, colosso giapponese che ha acquisito il FT, ha espresso piena «fiducia» in lei.

