Sul finestrino dell'aereo c'è un forellino: vi spieghieamo a cosa serve

Martedì 14 Agosto 2018, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 15:16

In questi giorni di vacanza se salite su une notate uno strano buco sulniente paura: il velivolo non rischia di precipitare. Il foro è già previsto e si chiama dHa un'importante funzione di sicurezza e serve a riequilibrare la pressione fra l'aria esterna e la cabina.Il tipico finestrino del passeggero è composto da tre pannelli sovrapposti. Quello più vicino al passeggero serve solo a proteggere il pannello di mezzo, che contiene il forellino. Quando un aereo prende quota, la pressione all'esterno scende molto di più di quella dentro la cabina.Il buco aiuta a far sì che la differenza di pressione sia tutta a carico del pannello più esterno, che è il più resistente. Il forellino serve anche a rilasciare l’umidità dell’aria compresa fra i pannelli e a lasciare limpida la visione. Inoltre, se il pannello esterno cede, quello di mezzo ne assumerà tutte le funzioni garantendo il massimo della sicurezza. Uno strumento già previsto in fase di progettazione.