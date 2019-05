Venerdì 10 Maggio 2019, 16:16

Fiocco rosa in casa Cavani. L'attaccante del Paris Saint Germain ha svelato sui social la lieta notizia e l'arrivo ormai imminente del suo terzo erede. Stavolta sarà una bambina e il nome è già stato scelto dal calciatore uruguaiano e dall'attuale compagna, come svelato nelle foto pubblicate sui social dallo stesso Cavani: India. La bambina sarà dunque la prima figlia del Matador a nascere lontano da Napoli, dopo i due Lucas e XX che ancora in città risiedono con mamma Soledad.L'ex attaccante azzurro ha pubblicato nelle ultime ore dal suo account Instagram ufficiale la festa di benvenuto alla bambina, ormai prossima alla nascita. Il party è stato organizzato dai due compagni di squadra Paredes e Di Maria, con le rispettive compagne.