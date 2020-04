Fiordaliso sconfigge il coronavirus: «Sono guarita, secondo tampone negativo!»

Ultimo aggiornamento: 21:54

è guarita dal. La cantante aveva raccontato da Barbara d’Urso di aver contratto il virus, come gran parte della sua famiglia, per stare a fianco della madre che poi è venuta a mancare proprio a causa del Covid 19.Dopo giorni di sofferenza, dati i pesanti sintomi a cui è andata incontro, Marina fiordaliso è ormai guarita, come ha annunciato dai suoi profili social. Tanto su Instagram quanto su Twitter infatti la cantante ha postato un messaggio in cui comunicato la lieta notizia: “accertamenti conclusi – ha esultato sulla rete - con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata. Seguirà lettera formale. AUSL Piacenza...SONO GUARITAAAAAAAAA..TAMPONE NEGATIVOOOOOOO”.Un'ottima notizia, dopo momenti non facili: "Non so chi si sia ammalato per prima - aveva raccontato - Quando è successo, almeno all’inizio, l’abbiamo preso sottogamba. Io avevo 38 di febbre sempre, grandi dolori muscolari e avevo perso il senso dell’olfatto e del gusto".