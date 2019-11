Fiorella Mannoia, ira social: «Non pubblicizzo prodotti dimagranti: è una truffa»

Fiorella Mannoia mette in guardia i suoi fan con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. Scrive in maiuscolo, che sui social è come urlare, e se ne scusa aggiungendo di farlo perché «è importante». «Continuano ad arrivarmi messaggi da persone che mi chiedono delucidazioni su un prodotto dimagrante che viene pubblicizzato da dei farabutti che usano la mia faccia come esca - scrive la cantante -. Non comprateli, sono truffe».

Centinaia i like e i commenti, moltissimi ironici. «Io l'ho comprato e ora canto da Dio!», scrive Edoardo, mentre in tanti la ringraziano per «averci avvisato». C'è chi gli suggerisce di «adire a vie legali» e chi suggerisce una bella ritorsione. «Fossi in te, inizierei a pubblicizzare pizza, torte mimosa, profiteroles e carbonara. Tiè», consiglia Fabrizio, raccogliendo un gran numero di like.

