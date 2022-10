«Flavia Vento ha visto realmente un ufo, ecco perché»

«Flavia Vento ha visto realmente un ufo». A dirlo è Angelo Carannante, Presidente del CUFOM, alias Centro Ufologico Mediterraneo.

Dopo aver letto delle ripetute esternazioni della showgirl italiana, gli ufologi del Centro si sono attivati lanciando un appello sul web al quale la Vento ha risposto. Gli esperti, colloquiando con lei, hanno analizzato i vari aspetti del suo avvistamento datato 9 ottobre intorno alle 6,30 del mattino.

Flavia Vento ha avvistato un inusuale oggetto bianco velocissimo che era, prospetticamente, nei pressi della cintura di Orione. Sulle prima, la testimone, pensava che fosse un aereo o comunque un velivolo conosciuto, ma si doveva subito ricredere, in quanto l’oggetto compiva manovre incredibili e fuori da ogni logica. Infatti, mentre volava velocissimo, ad un certo punto di è fermato, ha emesso un flash vistosissimo, una luce forte ed abbagliante, ha descritto una traiettoria che ricordava la lettera “U”, poi ha fatto un altro breve percorso ed è schizzato via a velocità impressionante. L’oggetto era ad una quota piuttosto alta e si presentava all’incirca grande come una stella.

Sul sito ufficiale del CUFOM, all’indirizzo www.centroufologicomediterraneo.it sono online tutti gli approfondimenti sull'argomento, con relativo video dell'avvistamento.

