Flavia Vento: «Ho visto un altro ufo, ha lampeggiato». Il video diventa virale

Flavia Vento è sempre più convinta. Per la soubrette gli alieni si apprestano a sbarcare sulla Terra e lei continua a fare avvistamenti ufo nei cieli di Roma. Avvistamenti che adesso si radicano anche con le prove: prima su Twitter pubblica il video di un cerchio nel terreno, prova dell'atterraggio di una navicella spaziale. E adesso arriva anche il secondo video.

«Secondo avvistamento»

L'ultima prova di un imminente sbarco degli alieni, è un filmato nel quale Flavia Vento mostra un puntino rosso lampeggiante nel cielo, che svanisce dopo pochi istanti. Dalle immagini non si capisce molto, ma lei è sicurissima: «Secondo avvistamento ufo». Il primo, documentato solo da un cinguettio sulla popolare piattaforma social, era avvenuto lo scorso 5 ottobre, quando la soubrette annunciò di avere assistito al passaggio di un ufo con il suo telescopio: «Stamattina ho visto un ufo, erano le 6:30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii».

Secondo avvistamento ufo pic.twitter.com/BN71SswfQM — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 10, 2022

Il fascino per l'universo

Flavia Vento non ha mai fatto mistero di essere affascinata dall'universo e dalle costellazioni e negli ultimi mesi ha riferito ai suoi follower di essere stata protagonista di avvistamenti di navicelle extraterrestri. E sempre nelle scorse ore ha voluto documentare anche il presunto atterraggio di un ufo in un parco di Roma. «Ecco il primo segnale degli ufo, questo è un cerchio creato dal nulla perché ieri non c'era. I cerchi sono magici», riferisce nel video la Vento ridendo non si sa se per la felicità o per la comicità delle sue affermazioni.