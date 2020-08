Briatore positivo, selfie dall'ospedale: poi lo cancella. Lucarelli: «Non sbaglia un colpo»

Selfie sì. Anzi, slefie no. Flavio Briatore, dopo la conferma della positività al coronavirus da parte dell'ospdeale San Raffaele di Milano in cui è stato ricoverato ieri, torna a far discutere per un post su Instagram, pubblicato e poi rimosso senza spiegazioni. L'imprenditore di Verzuolo, aveva pubblicato intorno alle 12:30 una storia sul suo profilo Instagram in cui si fotografava sorridente con mascherina al collo. Dopo poco il post scompare senza lasciare traccia.

Mara Carfagna e Selvaggia Lucarelli: «Stop commenti osceni su Flavio Briatore»

Qualcuno, però, riesce a fare uno screenshot della storia e a diffonderlo sul web. La prima a pubblicarlo è la blogger Selvaggia Lucarelli, che su Twitter non risparmia le critiche. «Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram - scrive - Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire».

Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire. pic.twitter.com/gmQ69G6Vv3 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 26, 2020

