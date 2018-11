La foto con l'anello di fidanzamento diventa virale, ma dietro c'è un trucco inaspettato

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) 3 novembre 2018

Le proposte di matrimonio diventano sempre più social: come resistere alla tentazione di condividere con gli altri questi momenti felici, con tanto di foto all'anello di fidanzamento? È quello che deve aver pensato una ragazza di Melbourne, in Australia, che dopo aver detto sì al suo fidanzato, voleva mostrare sul proprio account Twitter l'anello, ma non essendo preparata ad un momento così importante ha deciso di escogitare un piccolo trucco.Questa è la foto pubblicata dalla ragazza sui social: un romantico bacio, un mazzo di fiori e soprattutto la mano che mostra l'anello. Lo smalto sulle unghie è perfetto e la foto è diventata virale, ma lo è diventata ancora di più quando è stato svelato l'inganno: l'anello è proprio quello di fidanzamento, ma la mano che lo indossa è quella di Jenna, la cugina della futura sposa. Lo riporta, tra gli altri, il Mirror Lo dimostra chiaramente uno scatto pubblicato successivamente, che immortala l'intera scena: Jenna è accovacciata e alza la propria mano con l'anello. Il motivo è molto semplice: la futura sposa, non aspettandosi affatto quella sorpresa, non aveva lo smalto alle unghie e ha quindi deciso di risparmiare tempo facendosi aiutare dalla cugina.