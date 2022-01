Francesca Barra positiva al Covid, tuona contro i no-vax: «Semplice influenza? Prendetela voi»

In quarantena perché positiva al Covid, la giornalista Francesca Barra scrive un lungo post su Instagram dove ribadisce il bisogno di sicurezza e mette in guardia dalla malattia. Poi, attacca anche i no-vax, quelli che considerano il virus una semplice influenza. « A quelli che: ‘è solo influenza', che affidano la loro vita e quella dei propri figli alla fortuna (perché puoi prenderla senza sintomi, con sintomi lievi, ma anche stare male!), dico: ‘prendetevela voi'! Siate voi poco prudenti, contagiate con leggerezza altri componenti della famiglia negativi, considerate buffonate la prudenza, dispensate consigli da professoroni!» scrive sul suo profilo.

Ieri, la stessa conduttrice, ha reso noto che sua figlia, Emma Angelina, è in isolamento perché positiva al Covid, e l'impossibilità di abbracciarla l'aveva portata ad acquistare una tuta, guanti, visiera e mascherine così da poterle stare vicina: «Siamo tutti impegnati con senso di responsabilità, amore e collaborazione, in casa e fuori.

La giornalista se la prende soprattutto con tutti coloro che sminuiscono gli effetti del Covid: «Impazzite per cercare informazioni e risposte per i tamponi molecolari, tenete a casa da scuola ancora i vostri figli privandoli di socialità e libertà. Condizionate la loro vita, sottoponeteli ad ulteriori quarantene, sostituitevi a medici, infermieri, esperti! Continuate a ridacchiare sui social, a pensare che il vostro caso sia esemplare».

Barra continua sottolineando come il problema oltre a quella che alcuni no-vax definiscono "influenza" sono anche le conseguenze pratiche e psicologiche di ulteriori restrizioni, specie per chi è incinta e ha bambini piccoli, come lei: «Io, che sono incinta e sto vedendo cosa significhi tenere in casa dei bambini in questo mese così complesso, che ho visto per giorni mia figlia di 8 anni con la febbre altissima, non rischierei mai di contagiare anche una bimba di 5 anni, di farla stare così male, di tenere anche lei ancora a casa, lontana dalla scuola. O di rischiare un parto prematuro, ad esempio. O di prendermi una ‘febbre' alta che potrebbe farmi trascorrere male il tempo con loro che hanno bisogno di me!».