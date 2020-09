Francesca Barra: «Io offesa e diffamata, ora ho avuto giustizia»

È giunta ad una svolta la battaglia legale di Francesca Barra contro il suo hater. Intervistata da Eleonora Daniele su Rai1 nella puntata di Storie Italiane di oggi, la giornalista ha annunciato di aver avuto finalmente giustizia poiché l’uomo che l’ha perseguitata per lungo tempo è stato condannato, in primo grado, ad 1 anno e 6 mesi. “Voglio che il mio caso diventi un precedente affinché chi si macchia di questi reati sappia che non la farà più franca” ha dichiarato Francesca Barra a Storie Italiane, ripercorrendo poi quanto le è successo negli ultimi tre anni.

“Quel funzionario pubblico non ha offeso e diffamato solo me, ma anche la mia bambina sostenendo che non fosse figlia del mio ex marito Marcello bensì del mio attuale compagno Claudio Santamaria […] i miei figli sono stati minacciati, sui social persone che si nascondevano dietro profili falsi hanno augurato loro di essere arsi vivi perché figli di una poco di buono”. Un racconto drammatico quello di Francesca Barra, durante il quale Eleonora Daniele, che nelle precedenti edizioni di Storie Italiane si è occupata altre volte della vicenda, ha commentato: “Sono scioccata”.

Ai microfoni di Rai1 Francesca Barra ha spiegato inoltre: “Non conoscevo quest’uomo prima che iniziasse a perseguitarmi […] questo funzionario in diverse interviste ha dichiarato di non essersi mai pentito di ciò che ha fatto, parlando addirittura di goliardia, motivo per il quale ha continuato a delegittimarmi come se fosse deputato a farlo”. Nel corso della lunga intervista rilasciata ad Eleonora Daniele, Francesca Barra ha precisato anche: “La mia storia d’amore con Claudio è iniziata senza bugie o tradimenti. Sia il mio ex marito che i miei figli ne sono stati al corrente fin da subito, eppure il mio divorzio è stato accompagnato da offese e diffamazioni molto gravi.

Una donna non dovrebbe mai giustificarsi per l’inizio o la fine di un amore”. Infine, prima della conclusione dell’intervista, Francesca Barra ha sottolineato che Claudio Santamaria le è stato sempre vicino supportandola e dandole coraggio nella sua lunga e non facile battaglia legale. A tal proposito Eleonora Daniele ha puntualizzato: “Nessuno sarà mai in grado di minare il vostro amore”.



