Francesca De Andrè: «Ero in fin di vita, lui ha chiamato i soccorsi dicendo che mi ero picchiata da sola, poi di nuovo i calci»

«Ho toccato realmente il fondo, sono stata tra la vita e la morte». Francesca De Andrè dopo essere finita in ospedale a causa delle violenze subite dal suo ex fidanzato Giorgio Tambellini ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a I Fatti Vostri. Con Salvo Sottile la nipote di Faber ha ripercorso le tappe della sua storia d'amore che si è poi rivelata un incubo, per lanciare un messaggio importante alle donne ed evitare che altre cadano in situazioni come la sua. «Le violenze non sono iniziate da subito, è stata una situazione sviluppatasi in modo graduale». Tutto era partito con lo scopo di creare una famiglia, un sogno che si è infranto alla fine del GF 16.

Francesca De Andrè, la foto choc dopo le violenze subite: «Non l'avevo pubblicata per vergogna»

Francesca De Andrè, il racconto delle violenze

«Tutto è iniziato proprio dopo il Grande Fratello, c’è stata un’escalation di fasi alterne on/off. Quando c’era la normalità lo vedevo con potenzialità, con problemi che pensavo si potessero risolvere. Poi c’erano dei blackout completi: io non ero più Francesca e diventavo la De Andrè. Fu violenza e crudeltà». Ci tiene a precisare che queste cose accadono perché le donne diventano vittime di un meccanismo che riesce ad alienarle dalla realtà. «Io di violenza ne ho parlato, da opinionista, nei salotti tv. Ma vivendo quel meccanismo non me ne rendevo conto. Pensavo: “No, non lo farà più. Non lo ha fatto di proposito…”. Poi, quando ho capito che le cose stavano diventando più gravi, è arrivata la paura».

Francesca De Andrè choc: «Il mio fidanzato stava per uccidermi. La mia famiglia mi ha lasciato sola»

La verità

Il conduttore ha voluto che l'ex gieffina entrasse nei dettagli di quei momenti on-off, cosa accadeva? «Botte, cominciavano senza motivo, senza una discussione reale. Non lo ho denunciato, minacciavo di farlo. Lo registravo prendendo con tutta la forza che avevo il cellulare sperando che la smettesse. Lui poi mi prendeva da dietro, alla sprovvista, perché altrimenti reagivo. Quando gli scattava quel meccanismo, non ragionava più». Non ci ha pensato un minuto a rispondere alla difficile domanda la De Andrè che ora non ha piu' paura e ha solo voglia di far si che la sua esperienza sia da "insegnamento" a moltre altre donne. Quando i lividi lasciati dal compagno non lasciavano spazio a fraintendimenti, Francesca inventava scuse con le persone che le facevano domande. «Dicevo che ero caduta o scivolata da cavallo», e quando i lividi erano impossibili da camuffare la nipote di faber si chiudeva in casa per giorni.

Francesca De André choc: «Ho subito una violenza fisica, sono in condizioni tragiche»

I carabinieri chiamati dall'ex

Poi ad aprile la denuncia è arrivata d'ufficio dopo che la De André è stata portata in ospedale. «Quando io ho perso i sensi lui ha chiamato i carabinieri, facendo la parte che lui era stato aggredito e io mi ero picchiata da sola. Poi è rientrato in casa e ha continuato con i calci e le percosse. Così è arrivata la vicina e lui è scappato. Lì ho pensato: ‘A domani mattina non ci arrivo'».

Arriva il divieto di avvicinamento

Dopo la denuncia è scattato per Tambellini il divieto di avvicinamento a Francesca De Andrè. L’uomo è ora accusato di averla picchiata brutalmente lo scorso 21 aprile. A carico di Giorgio Tambellini la Procura di Lucca aveva aperto un fascicolo con l’ipotesi di lesioni personali e maltrattamenti.