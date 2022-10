Francesca Fialdini: «Da giovane pensai di prendere i voti dopo un'esperienza ad Assisi»

«Dopo un'esperienza fatta ad Assisi da giovane, pensai anche di prendere i voti». La confessione arriva dalla conduttrice tv Francesca Fialdini che si racconta in una lunga intervista a cuore aperto rilasciata sul nuovo numero di Famiglia Cristiana, da oggi in edicola.

L'idea dei voti dopo la gioventù francescana

All'epoca dell'università dopo un capodanno ad Assisi «ho incominciato un percorso con la Gifra, la Gioventù francescana d'Italia e pensai di prendere i voti» racconta nell'intervista. Tuttavia poco dopo, con la crescità maturò una consapevolezza diversa e cambiò strada: «Compresi che la mia via per rendermi utile agli altri era nella professione. Un lavoro Lavoro che mi ha portato a Radio Vaticana e alla conduzione di A sua immagine».

Francesca Fialdini, la carriera in tv

Francesca Fialdini, ha condotto celebri trasmissioni rai come "La vita in diretta" e "A sua immagine" e ogni domenica dalle 17.20 conduce la trasmissione "Da noi… a ruota libera" in cui ha ospitato e conversato con tantissimi ospiti. Tra gli ospiti che ha avuto e con cui ha conversato in video confessa di essersi particolarmente affezionata al cantante Nek: «mi sono trovata in perfetta sintonia con Nek, tanto che quando mi sono ammalata di Covid ho chiesto che fosse lui a sostituirmi per due settimane».

