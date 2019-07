Francesca e la sua valigia sexy: prima consulente sessuale a domicilio a Napoli

Lunedì 1 Luglio 2019, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 20:49

In un’epoca in cui la morale pubblica è sempre più tollerante, sembra una contraddizione sostenere che i sexy shop restino un tabù. Eppure capita ancora d’imbattersi in uno di questi negozi per il benessere sessuale, avere la tentazione di varcare l’uscio, ma esitare per l’imbarazzo di doversi rapportare con un commesso o la vergogna che un conoscente ci noti entrare o uscire da quel particolare esercizio commerciale. E allora mai come stavolta è vero il detto: “Se Maometto non va alla montagna è la montagna a recarsi da Maometto”. Così, qualche azienda del settore s’è inventata la figura del consulente sessuale a domicilio, una sorta di rappresentante che va a casa di potenziali clienti interessati a questi articoli e ne spiega funzioni e benefici.Dunque una nuova figura professionale nata in Spagna sette anni fa, ma che è ancora poco diffusa nel nostro paese. A Napoli, poi, ne esiste solo una ed è attiva da poco tempo: «Ho appreso dell'esistenza di questo lavoro guardando una trasmissione televisiva – racconta Francesca Toscano –. Trovai che fosse una cosa spassosissima e cercai on line una consulente a Napoli per fare una riunione (da cliente). Ho scoperto così che in città non ce n'erano e da lì è nata l'idea di diventarlo io stessa». Napoletana, 37 anni, performer burlesque di professione, Francesca gira la città in compagnia della sua valigia sexy: «Di solito vengo chiamata da donne, qualcuna che vuole organizzare una riunione a casa in compagnia delle amiche per scoprire in tranquillità gli articoli che propongo – spiega ancora Francesca –. Allora io mi presento all’appuntamento, tiro fuori dalla valigia i prodotti e gliel’illustro. E alla fine chi è interessata compra qualcosa. I più gettonati sono senz’altro le palline pelviche e i lubrificanti».Insomma, riunioni riservate prevalentemente alle donne, ma i maschi non sono esclusi per editto: «Di solito ci si organizza tra donne per sentirsi più libere di esprimersi, ma quando sono stati coinvolti anche i maschi si sono mostrati incuriositi e divertiti – afferma la 37enne –. E non c’è una cliente tipo, per ora ho incontrato impiegate, lavoratrici precarie, casalinghe e mamme. Ma devo dire che ho avuto più soddisfazioni dalla zona centro che dalla periferia».Ed è proprio da una di questi raduni per sole donne che nacque l’idea di una scena della terza stagione di Gomorra, ormai diventata cult: «Cristina Donadio fu invitata da una sua amica a una mia riunione – ricorda la Toscano –. Era un compleanno, la padrona di casa aveva deciso di festeggiarlo così. La riunione fu molto divertente e l'atmosfera era giocosa, tanto che sul finire, quando tutti i sex toys erano stati illustrati e facevano bella mostra di sé in salotto, le partecipanti decisero di prenderli e usarli come microfono per cantare in coro». Un episodio che poi l’attrice, che nella serie interpretava Annalisa “Scianel” Magliocca, ha raccontato agli autori che l’hanno preso come spunto per costruire la sequenza, dove la donna-boss, cuffie in testa, nell’intimità di casa sua si esibisce in un assolo, usando un didol come microfono. Chi l’avrebbe mai immaginato che una scena così potente ed evocativa fosse nata da una riunione per spiegare alle donne i benefici dei sex toys?