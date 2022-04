Sulla vetta del mondo con una sola mano. La sfida di Francesca nata senza una gamba e due avambracci

Ha quindici anni, una cascata di capelli ricci e di fronte ad una sciocchezza si apre in un largo sorriso. «No – dice – non ho mai pensato che potesse essere troppo difficile». Francesca Cesarini abita a Magione con la famiglia, la sorella maggiore e un palo in salotto che utilizza per allenarsi nel suo sport: la pole dance. Francesca è nata senza due avambracci e una gamba, e lo scorso anno è diventata campionessa italiana e poi campionessa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati