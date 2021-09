Turismo, torna la staffetta da "Francesco a Francesco": 15 tappe e 283 chilometri complessivi

Torna la staffetta da "Francesco a Francesco", dopo lo stop imposto lo scorso anno, il cammino di 15 tappe lungo la Via di San Francesco che ripercorre i luoghi dove il Santo ha trascorso parte della propria vita lasciando importanti tracce. Sono oltre 283 i chilometri complessivi, oltre trenta le località attraversate, appuntamento lunedì 19 per la partenza da Fonte Nuova, arrivo previsto il 4 ottobre ad Assisi.

La consolidata iniziativa, la prima edizione risale al 2013, è organizzata dall'Unione Nazione delle Pro Loco (Unpli Aps), in collaborazione con i Comitati regionali Unpli Lazio e Unpli Umbria. Quest'anno le attività della Staffetta sono aperte dalla tavola rotonda 'I cammini di Roma e del centro Italia', organizzato dall'Agenzia del Demanio e dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, che si svolge oggi pomeriggio, a partire dalle 17, nella sede dell'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio. Nel corso del convegno, al quale interverrà anche il presidente dell'Unpli Aps, Antonino La Spina, una delegazione di camminatori della staffetta 'Da Francesco a Francesco' raccoglierà il messaggio ideale di celebrazione delle diversità culturali e del dialogo interculturali della marcia 'Road to Rome 2021' per portarlo fino ad Assisi, dove arriverà il 4 ottobre in concomitanza con i festeggiamenti dedicati a San Francesco. 'Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!' è il nome dell'evento che l'Associazione Europea delle Vie Francigene ha organizzato in occasione del 20° anniversario della sua fondazione, avvenuta il 7 aprile 2001 a Fidenza (Parma), e del 27° anniversario del riconoscimento della Via Francigena quale 'Itinerario Culturale del Consiglio d'Europà, avvenuto nel 1994.

L'avvio del cammino è fissato per lunedì 19 settembre da Fronte Nuova, località da cui i partecipanti si muoveranno verso Monterotondo e Terme di Cretone. Il percorso dell'edizione 2021 consta di 15 tappe per una lunghezza di 283 chilometri e si concluderà, come da tradizione, ad Assisi, il 4 ottobre, giorno in cui ricorre la festa di San Francesco, patrono d'Italia. «La Staffetta è un'esperienza unica che associa il cammino sulle orme di San Francesco, ai ritmi del 'camminare lentò e della scoperta del patrimonio culturale materiale e immateriale, dei territori attraversati, di cui le Pro Loco sono custodi», afferma il presidente dell'Unione Nazionale delle Pro Loco, Antonino La Spina. Il tragitto individuato è accessibile a tutti e si snoda tra boschi, strade e sentieri di Lazio e Umbria, immergendosi nella natura rigogliosa della Valle Santa Reatina e lungo il tratto Spoleto-Norcia, ricco di splendidi paesaggi. Un cammino che promuove la sensibilità del pellegrinaggio verso i numerosi santuari e luoghi di fede presenti sul tragitto, valorizzando, allo stesso tempo, i cammini italiani e sottolineando il valore del turismo lento.

Il percorso si snoda attraversano i quattro santuari francescani (il santuario-convento di Fonte Colombo, il convento di Greccio, il santuario della Foresta e il santuario di Poggio Bustone) offrendo, allo stesso tempo, la possibilità di immergersi in affascinanti borghi, scoprire bellezze naturalistiche, fra rigogliose sorgenti, imponenti cascate e affascinanti borghi. «La Staffetta rappresenta anche un'importante opportunità per far conoscere i tesori che ogni singolo territorio custodisce, promuovendo bellezze naturali e paesaggistiche, patrimonio culturali e prodotti tipici» sottolinea Sandro Di Addezzio, presidente del Comitato regionale Unpli Abruzzo e responsabile Dipartimento 'Camminì dell'Unpli. Di seguito le tappe del cammino. 1) 19/9 Fontenuova - Monterotondo - Terme di Cretone, 22 km; 2) 20/9 Palombara Sabina - Moricone - Montelibretti, 21 km; 3) 21/9 Montelibretti - Scandriglia - Poggio Moiano, 21 km); 4) 22/9 Poggio Moiano - Monteleone Sabino - Torricella - Belmonte in Sabina, 17 km; 5) 23/9 Greccio - Santuario Fonte Colombo - Rieti, 22 km; 6) 24/9 Rieti - Convegno sui Cammini a cura di UNPLI Lazio; 7) 25/9 Rieti - Santuario La Foresta - Cantalice - Poggio Bustone, 20 km; 8) 26 / 9 Poggio Bustone - Morro Reatino - Sorg. S. Susanna, 22 km; 9) 27/9 Sorg. S. Susanna - Villa D'Assio - Greccio,16 km; 10) 28/9 Santuario Greccio - Prati Stroncone - Moggio - Cascate delle Marmore - Torreorsina, 18 km; 11) 29/9 Torreorsina-Arrone - Ferentillo - Scheggino, 21 km; 12) 30/9 Scheggino - Sant'Anatolia di Narco - Spoleto, 17 km; 13) 1/ 10 Spoleto - Poreta - Trevi, 27 km; 14) 2/10 Trevi - Foligno - Spello,22 km; 15) 3/10 Spello - S. Maria degli Angeli, 13 km; 16) 4/10 S. Maria degli Angeli - Assisi, 4 km. La partecipazione alla staffetta è libera. Ulteriori info e contatti sono disponibili sul sito Camminitaliani.it .