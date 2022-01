Francesco Chiofalo di nuovo in ospedale: «Mi hanno trovato una palla nera nel volto. Mi devo operare urgentemente»

Qualche anno fa l'operazione e oggi torna l'incubo. A Francesco Chiofalo era stato riscontrato un tumore al cervello benigno ma l'intervento fortunatamente era andato bene. Oggi però le sue storie Instagram tornano a far preoccupare. «Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene», ma poi il racconto prosegue «Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera».

Francesco Chiovalo, la paura torna

Appare preoccupato Francesco che mostra il punto esatto del volto in cui ci sarebbe l'ingrossamento. «Prima non c'era perchè lo scorso anno ho rifatto il naso e dalle lastre non usciva nulla: ieri sono andato dall'otorino per capire meglio e bisognerà fare una biopsia». È l'ex di temptation island a spiegare che potrebbe essere una mucosa, un tumore, una ciste o un'adenoide ingrossata.

Torna con questo racconto Chiofalo a preoccupare i fan ormai lo seguono con tanto affetto. La cosa certa per ora è che Francesco chiofalo si dovrà rioperare perchè «Questa palla a prescindere da cosa è ostruisce la respirazione quindi va levata. Faremo un operazione in tempi brevi».

Francesco Chiofalo, l'ex star di Temptation Island

Chiofalo prosegue le sue storie raccontando nello specifico di cosa si tratta l'interveto a cui dovrà sottoporsi al San Camillo di Roma. Per ora, nonostante dal volto si legga altro, Francesco cerca di farsi forza e spera proprio che stavolta non si ripeterà l'incubo già vissuto. «Non la vivo bene avendo già io subito un intervento di questo tipo 3 anni fa. Ma nel caso in cui fosse sarebbe proprio una sfiga»