Francesco Facchinetti, il retroscena all'Isola dei Famosi: «Mi hanno arrestato in Honduras»

Francesco Facchinetti ha raccontato dal social un fatto sconosciuto del suo passato, quando mentre vestiva in panni di inviato dell’Isola dei Famosi (gestione Simona Ventura) in Honduras è stato arrestato e portato in commissariato: «Quando mi hanno arrestato in Honduras – ha spiegato Francesco dal social, costretto a casa per via del Covid e obbligato a mangiare solo minestrine - perché purtroppo mi hanno arrestato mentre facevo l'Isola dei famosi, in galera si mangiava meglio. Era il 2006, l'Honduras era un paese molto violento, non so adesso, ma all'epoca era violentissimo e noi stavamo vicino ad una città che si chiama La Ceiba. Li non potevi girare da solo perché c'erano delle gang, una si chiamava Mucha Mierd* e l'altra Diciotto, che andavano in giro proprio con i fucili a sparare e ammazzare la gente. Gli appartenenti alla gang dei Diciotti avevano un 18 tatuato sulla pancia, mentre io ho un otto molto grande tatuato sulla pancia. Mentre ero in spiaggia che camminavo, ad un certo punto dei poliziotti mi hanno visto il tatuaggio, hanno pensato che fossi un killer di questa banda e mi hanno portato al commissariato».

Per fortuna poi tutto è finito per il meglio: «Sono stato lì fino a quando quelli dell'Isola sono venuti a prendermi e hanno spiegato che non ero un delinquente e così mi hanno liberato».