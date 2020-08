Francesco Facchinetti sui social: «Fa più vittime il coronavirus o le chiusure? Non si gioca con la vita»

Francesco Facchinetti parla dell'emergenza coronavirus sui social ed offre i suoi personali spunti di riflessione ai follower. «Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?», si chiede il figlio di Roby Facchinetti.

Francesco Facchinetti, bergamasco doc, in un video pubblicato su Instagram spiega: «Tutti parlano sui social, sembra un gigantesco bar, ma nessuno si fa la vera domanda: moriamo di più per colpa del virus o perché, non uscendo di casa, non generiamo soldi, la nostra famiglia muore di fame e ci suicidiamo per la depressione? Fa più vittime il Covid o la chiusura? Non bisognerebbe scegliere tra le due cose, non si può giocare con la vita delle persone. Ho una soluzione: ce la deve dare lo Stato, molto veloce a recuperare i soldi dei contribuenti, ma deve essere ancora più veloce, intelligente e arguto nel capire dove c'è bisogno di aiuto. Quando finiranno le casse integrazioni ci saranno licenziamenti, le aziende falliranno e dobbiamo dare la possibilità alle persone di vivere, lo Stato deve intervenire».



Ultimo aggiornamento: 14:37

