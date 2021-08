Golf, Francesco Molinari torna all'European Masters: in palio 2 milioni di euro

Francesco Molinari torna protagonista in Europa per giocarsi tutte le chance a disposizione per qualificarsi alla Ryder Cup del Wisconsin. Il golfista torinese sarà tra i giocatori più attesi dell'Omega European Masters, torneo del massimo circuito continentale maschile in programma dal 26 al 29 agosto a Crans Montana, in Svizzera. Insieme al torinese, che è rimasto fuori dai Play-Offs del Pga Tour, in campo ci saranno anche altri otto italiani: Guido Migliozzi (68/o e miglior italiano nel world ranking), Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Francesco Laporta, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan e il giovane amateur Pietro Bovari che s'è guadagnato la possibilità di distinguersi al fianco dei big del circuito vincendo, lo scorso luglio, proprio a Crans Montana, il 57/o Memorial Olivier Barras. Occasione importante per gli azzurri in un evento che precede l'Open d'Italia (2-5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma).

Nel 2019 Gagli si classificò secondo arrendendosi solo al play-off. Anche i fratelli Molinari hanno sfiorato il successo nella competizione, con Edoardo secondo nel 2010 e Francesco runner up nel 2006. L'ultimo exploit azzurro all'Omega European Masters risale al 1997 quando a imporsi fu Costantino Rocca, anche lui secondo nel 1995. E proprio Chicco Molinari dopo aver trascinato l'Europa al trionfo nel 2018 a Parigi avrà un'occasione importante per provare a prendersi un posto nel team continentale che, nella Ryder Cup del Wisconsin (24-26 settembre negli Usa), sfiderà gli Stati Uniti.

L'Omega European Masters, insieme all'Open d'Italia e al Bmw Pga Championship, metterà in palio gli ultimi punti utili (per il Vecchio Continente) per le qualificazioni che si concluderanno proprio dopo il torneo di Wentworth (9-12 settembre). Certamente meno complicata la situazione di Migliozzi, attualmente decimo nella European Points List. La manifestazione torna protagonista dopo l'annullamento per Covid nel 2020. E al Crans-sur-Sierre Gc tra i concorrenti più attesi ci saranno anche il naturalizzato slovacco (nato e cresciuto in Sudafrica) Rory Sabbatini (argento ai Giochi di Tokyo), lo svedese Henrik Stenson, l'inglese Danny Willett, il danese Rasmus Hojgaard e i sudafricani Justin Harding, Wilco Nienaber e Brandon Stone. Difenderà il titolo vinto nel 2019 lo svedese Sebastian Soderberg. Il montepremi è di 2.000.000 di euro.