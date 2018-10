Francesco Monte litiga con Giulia Salemi: «Mi sono rotto, non sono il tuo fidanzatino»

Lunedì 15 Ottobre 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 13:56

L'amore non è bello se non è litigarello. E se per, inquilini chiacchierati della casa del Grande Fratello Vip , non si può ancora parlare d'amore, di sicuro ci si può sbilanciare sui litigi. La presunta coppia è all'ennesima discussione. Una frase nella notte avrebbe ferito la Salemi al punto da farla sfogare con gli altri concorrenti.«È una vita che le mie parole vengono travisate e tutto quello che dico non viene capito. Devo sempre giustificarmi, basta mi sono rotto. Non ne ho più voglia e non voglio passare per il tuo fidanzatino», le avrebbe detto Francesco Monte. Uno screzio notturno perché i due sono molto diversi caratterialmente. Gli opposti si attraggono, ma la Salemi sembra non gradire questo atteggiamento. E nonostante ci sia feeling e le coccole abbondino, le divergenze affiorano con facilità.Giulia sarebbe rimasta così male da correre dagli altri coinquilini a dire la sua: «​Lui fa quello che fanno anche i miei genitori: non mi fa esprimere la mia opinione». Sul bacio, invece, nessuna certezza. Il pubblico del reality è convinto che ci sia stato e probabilmente la decisione di Giulia di condividere la notizia con gli amici sarebbe all'origine del primo vero litigio tra i due. «Non ho detto niente, non è che abbiamo parlato. Un semplice sorridere barra annuire. Però che ansia. A me piace vivere le cose in modo sereno e positivo. Però se devi stare così fa niente dai. Mi devi far sentire in colpa, io ho un approccio positivo alla vita. Se con una persona c’è intimità per me è importante avere una spalla amica con cui parlare. Se una cosa mi rende felice io voglio parlarne e mi piace condividerla. Per me è follia. A te sembra che non interessi nulla», le parole di