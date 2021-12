Francesco Oppini, pace fatta con Tommaso Zorzi: il gesto di amicizia

Dopo mesi di gelo, tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sembra essere tornato il sereno. A fare il primo passo il figlio di Alba Parietti che in una storia su Instagram ha dimostrato di voler mettere una pietra sopra il passato e di ricominciare da zero con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Francesco Oppini ha condiviso sui social un quadro che raffigura i due ex concorrenti del Gf Vip abbracciati mentre tengono un calice di vino tra le mani. L'opera, che era stata regalata alla coppia da alcuni fan, finora era stata tenuta in un studio, ma ora il figlio di Alba Parietti le darà una nuova sistemazione, come scrive in una breve didascalia: «Ho deciso, da gennaio sarà a casa mia. #Autoregali».

Il disegno che ritrae Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

Il gesto riappacificatore di Franesco Oppini non è sfuggito ai fan della coppia che sperano di vedere i due amici di nuovo insieme. I motivi del loro distacco sono sempre stati taciuti da entrambi, ma lo scorso ottobre il telecronista aveva fatto intendere che ci potessero essere margini per recuperare il loro rapporto. «Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre […] Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri si recuperano». Da Tommaso Zorzi silenzio stampa, per il momento l'opinionista si gode il suo soggiorno nizzardo insieme al fidanzato Tommaso Stanzani.