Francesco Sarcina, il dramma a Verissimo: La mia fidanzata ha tentato il suicidio, io ho rischiato la overdose. Toffanin senza parole

Francesco Sarcina, il dramma a Verissimo: «La mia fidanzata ha tentato il suicidio, io ho rischiato l'overdose». Silvia Toffanin senza parole. Oggi, il cantante delle Vibrazioni è stato ospite nel salotto di Canale 5 per presentare la sua autobiografia "Nel mezzo". Francesco Sarcina ha iniziato parlando del suo rapporto con i genitori.

«Sono cresciuto da figlio unico - spiega Sarcina - con due genitori che lavoravano molto. Ho trascorso tanto tempo con i nonni. Mio padre Tito suonava la chitarra. Quando avevo dodici anni, mia madre resta di nuovo incinta. Ma ha dovuto abortire per un'infezione, perché il bambino sarebbe nato morto. Per mia madre è stato devastante. Un giorno se n'è andata per un esaurimento nervoso. L'ho ritrovata io dopo tempo. I miei nonni sapevano dov'era, ma non me lo dicevano. Ho trovato su una loro agenda un numero strano, ho chiamato ed era mia madre. Ho provato un'esplosione di emozioni, dalla felicità all'odio. Avevo quasi 17 anni. Lei aveva un'altra relazione, mio padre era disperato, era diventato un'ameba. Mio padre non l'aveva supportata a sufficienza dopo la perdita del bambino».

Poi, Sarcina parla dei problemi con le sostanze stupefacenti: «Sono cresciuto nella periferia di Milano, dove girava la droga. All'inizio, ho cominciato a usare le tipiche cose da teenager. Ho rischiato per una persona che non voleva più saperne della vita. Ne ero innamorato, ma lei usava sostanze molto pesanti, ha tentato il suicidio. Io la volevo aiutare. Lei è finita in overdose e io per miracolo non ho rischiato la vita. I figli mi hanno cambiato. Sono stato in una struttura per disintossicarmi».

Poi, il grande successo: «Mio padre è stato male una settimana prima del boom del singolo Dedicato a te. Mi dispiace non aver potuto condividere con lui il successo. Ora sono fidanzato e felice, ma preferisco non parlare della mia vita privata».

Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA