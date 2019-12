Francesco Totti e Ilary Blasi, auguri mozzafiato dalle Maldive: «Happy new year»

Francesco Totti e Ilary Blasi insieme alle Maldive: un post mozzafiato per fare gli auguri di un buon 2020 i tutti i fans direttamente dalla spiaggia. Da qualche giorno la coppia è in vacanza al mare. 48 ore fa avevano già fatto un post su Instagram che aveva fatto il pieno di like. «Non è la ricchezza che manca nel mondo,è la condivisione». Ilary Blasi sceglie una massima adatta ai social network e, a proposito di condivisione, pubblica sul suo profilo Instagram una foto con il marito Francesco Totti, ex capitano della Roma. Entrambi girano le spalle all'obiettivo dello smartphone, preferendo un selfie in faccia al sole delle Maldive.



Tanti i commenti, ovviamente, che inondano di complimenti la foto sul profilo ufficiale della Blasy. Alcuni sono anche molto profondi e sentiti, come quello di Rita: «Quello che vedo con i miei occhi è che siete due persone felici non vi manca niente.......oltre ai valori e la bellezza che avete,ma in un momento buio come il mio in questo momento "Sono felice per voi " Buon Anno».



