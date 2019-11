Francesco Totti e Ilary Blasi beccati a letto: il momento intimo finisce su Instagram

Francesco Totti e Ilary Blasi, beccati a letto insieme. L'ex capitano della Roma e la moglie stanno passando il weekend a Londra con un gruppo di amici, ma proprio non si aspettavano di venire pizzicati in un momento così intimo. Tutto è accaduto nell'appartamento che Totti e Ilary condividono con la comitiva. È stata un'amica a intrufolarsi nella "camera dei capitani" per mostrare cosa succede al ritorno da una serata in un locale.

Sono le quattro e mezza del mattino e il tutto è stato documentato su Instagram nelle stories di Ilary Blasi. Francesco Totti, ripreso in primo piano, non sembra disturbato dal telefonino che tutto riprende, Ilary invece è nascosta sotto le coperte e oppone più resistenza all'incursione dell'amica.



Le immagini di Ilary e Francesco, tante volte paragonati a Sandra e Raimondo, che dormono insieme del lettone sono comunque destinate a diventare virali.

