La crociata su Instagram della modella musulmana contro la Francia, «Sì al velo è un mio diritto»

Famosa, bellissima, piena di charme e con un profluvio di follower sui social, Rawdah Mohamed ha deciso di battersi per difendere le sue radici islamiche. La modella somalo-norvegese ha postato su Instagram la critica a una proposta di divieto dell'hijab in Francia. La sua immagine è diventata virale, aiutando a combattere stereotipi profondamente radicati» contro le donne musulmane.

Nella imagine si vede Rawdah - in un selfie - che mostra la scritta "hands off my hijab" sulla mano, dando l'avvio a una campagna che ha fatto tendenza su Twitter, Instagram e TikTok.

#Handsoffmyhijab, #PasToucheAMonHijab, è stato ripreso anche dalla schermitrice olimpica Ibtihaj Muhammad e dalla deputata statunitense Ilhan Omar, così come migliaia di donne a livello internazionale. Hanno usato l'hashtag per protestare contro il voto del Senato francese di vietare a chiunque sotto i 18 anni di indossare l'indumento in pubblico.