Compie 90 anni Grande Stevens, «l'avvocato dell'Avvocato»

Giovedì 13 Settembre 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 16:48

Compie 90 anni Franzo Grande Stevens, uno degli avvocati d'affari più famosi d'Italia. Legale di fiducia di Gianni Agnelli, al punto da essere chiamato 'l'avvocato dell'Avvocato', ha avuto tra i suoi clienti imprenditori come Carlo De Benedetti, Luigi Giribaldi e Karim Aga Khan, le famiglie Ferrero, Pininfarina e Lavazza. Nato il 13 settembre 1928 a Napoli, dove si laurea in legge, si trasferisce poi a Torino e si iscrive all'Albo degli avvocati nel 1954. Nella sua lunga carriera ha ricoperto ruoli importanti nel mondo economico e in quello sportivo: è stato presidente della Toro Assicurazioni, vicepresidente della Fiat, presidente della Compagnia di San Paolo e, dal 2003 al 2006, della Juventus. Della squadra bianconera è ancora oggi presidente d'onore. Grande Stevens è stato, con Gianluigi Gabetti, il regista dell'operazione finanziaria che nel 2005 consentì alla famiglia Agnelli di mantenere il controllo della società, operazione controversa che provocò un'indagine della Consob e anche della Procura, ma che fu la premessa per il rilancio dell'azienda guidata da Sergio Marchionne. E sempre con Gabetti è stato tra i sostenitori dell'alleanza internazionale con l'americana Chrysler.