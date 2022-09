Veletta nera, abito scuro, orecchini e collier di perle e diamanti. Al suo ingresso nell'abbazia di Westminster per i funerali della Regina Elisabetta la principessa del Galles Kate Middleton ha rubato tutti gli sguardi con la sua classe ed eleganza. Ma solo i più attenti hanno notato un dettaglio fondamentale: il magnifico collier di perle è infatti un tributo alla Regina. Faceva parte della sua collezione di gioielli ed è stato indossato più volte da membri della famiglia reale, tra cui anche Lady Diana.

Il girocollo di perle, un gioiello simbolo della corona

Il diadema scelto da Kate per l'occasione è un girocollo con quattro linee di perle giapponesi e diamanti ed è chiamato "Four Row Japanese Pearl Choker".Si tratta di un gioiello simbolo appartenente alla pregiata collezione privata della regina Elisabetta II e sfoggiato dalle donne più in vista della Famiglia Reale durante le più celebrazioni più importanti.

Ad esempio, la Regina lo indossò per il 70esimo compleanno di Margaret Thatcher nel 1995. E lo prestò a Lady Diana nel 1982, che lo sfoggiò in occasione di un banchetto di Stato offerto dalla regina Beatrice e dal principe Claus dei Paesi Bassi a Hampton Court Palace. Più recentemente, Kate Middleton lo aveva già indossato in occasione dei funerali del marito della Regina Filippo.

Funerali Elisabetta, i principini George e Charlotte presenti a Westminster: in chiesa per le esequie della bisnonna

Cosa rappresentano le perle

Le perle sono sinonimo di classe ed eleganza. La Regina Elisabetta le amava particolarmente. Per lei rappresentavano "le virtù aristocratiche della liberalità, della magnificenza e della generosità", simboleggiando "purezza e castità" come spiega a Express.co.uk Arseiny Budrevich, fondatore del Budrevich Fine Jewellery Studio.

Nell'antico Egitto la famiglia reale le indossava per mostrare il proprio status. Una tradizione che attraversa i secoli e arriva al Sacro Romano Impero e ai monarchi francesi e poi a quelli di tutta Europa dal medioevo in poi.