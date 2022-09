Funerali Elisabetta, il biglietto di Re Carlo sul feretro: l'ultimo omaggio, cosa c'è scritto

Tra i fiori deposti sulla bara della Regina Elisabetta un biglietto con la scritta «In amorevole e devota memoria»: l’ultimo omaggio del re Carlo alla madre, un messaggio personale che racchiude l’ultimo saluto del figlio, ora diventato re. Sul biglietto, vergato a mano, le parole 'In loving and devoted memory', in amorevole e devota memoria. Una ulteriore testimonianza del legame che Carlo aveva con la regina è la visibile commozione del sovranno durante la cerimonia funebre. Un'immagine che ha ricordato il funerale di Lady Diana quando tra i fiori fu visto un biglietto di Harry e William, con la scritta 'mammà.

Sulla bara, coperta dallo stendardo reale, ci sono fiori raccolti da alcune residenze reali: Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove, tutte residenze che la regina Elisabetta amava particolarmente. I fiori sono stati intrecciati, su richiesta di Carlo, in modo ecologico, fra muschio e quercia e hanno un simbolismo: in particolare, il mirto rappresenta il matrimonio felice e duraturo come fu quello della regina con Filippo di Edimburgo, ed è stato tagliato da una pianta cresciuta da un rametto che era nel bouquet da sposa di Elisabetta II.