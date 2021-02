Furti di identità sul web, nel mirino l'influencer Mafalda De Simone: «Due miei profili falsi, ho denunciato»

Profili creati ad arte per spillare soldi a ignari utenti che partecipano a iniziative e concorsi. Questa la disavventura capitata a Mafalda De Simone, influncer campana molto seguita con i suoi oltre 160mila follower, che ha segnalato il furto d'identità alla polizia postale. «Sono settimane che, in media, mi trovo a segnalare due profili falsi che recano il mio nome e cognome e contattano persone che sono realmente tra i miei contatti su Instagram - ha detto l'imprenditrice digitale di Mirabella Eclano -. Queste persone vengono contattate con la scusa di aver vinto fantomatici premi e, al contempo, viene chiesto loro di inserire i propri riferimenti bancari come Iban o conti correnti».

Anna Valle a Verissimo: «Ho subito un furto d'identità sui social»

L'Aquila, il falso profilo del chirurgo estetico che prometteva soldi in cambio dei dati delle pazienti: truffa smascherata

Qui, ovviamente, scatta la truffa. «A una mia amica sono stati sottratti 50 euro - ha raccontato De Simone -. Ho segnalato la vicenda ai gestori di Instagram, ma vista la mole di lavoro possono fare poco. Per questo ho denunciato alla polizia postale. A chi mi segue rinnovo il solito invito: la sottoscritta comunica solo attraverso i propri canali social che sono quelli tradizionali e non ha aperto nuovi profili. Qualsiasi movimento strano continuate a segnalarmi ogni cosa. Spero che gli agenti della polizia postale possano fare chiarezza su questa vicenda».

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA