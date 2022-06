Fuschia Anne Ravena, è filippina la trans più bella del mondo: chi è la vincitrice di Miss International Queen 2022

La regina di bellezza filippina Fuschia Anne Ravena è stata nominata vincitrice di Miss International Queen 2022, un concorso descritto dagli organizzatori come il più grande concorso di bellezza al mondo per donne transgender. L'imprenditore 27enne, originario della provincia di Cebu nelle Filippine, ha vinto la corona durante una finale televisiva nella città thailandese di Pattaya sabato. Lanciata nel 2004, Miss International Queen è aperta alle donne transgender. L'evento di quest'anno era programmato per coincidere con il mese del Pride ed era intitolato "Pride Together".

La vincitrice

Ravena era tra le 23 concorrenti che hanno partecipato al concorso, con la colombiana Jasmine Jimenez e la francese Aëla Chanel che sono arrivate rispettivamente seconda e terza. È la terza filippina a vincere il titolo, secondo la CNN Filippine, affiliata alla CNN. Il finale di sabato, trasmesso in diretta dalla televisione thailandese, ha visto i concorrenti salire sul palco in abiti da sera e costumi nazionali dei rispettivi paesi. In un segmento di domande e risposte, Ravena ha affermato che l'obiettivo di essere una reginetta di bellezza transgender era "ispirare altre persone". "Penso sempre che la risorsa più bella dell'essere umana ed essere una donna trans non sia solo una testa piena di conoscenza, dovrebbe essere un cuore pieno di amore e rispetto, un orecchio pronto ad ascoltare e mani che (sono) disposte ad aiutare altre persone", ha detto sul palco.

In un video pubblicato dagli organizzatori del concorso prima dello spettacolo, Ravena ha affermato che la sua transizione di genere "non è stata facile". "L'accoglienza a casa mia è il miglior regalo che ho ricevuto durante il mio viaggio trans", ha detto Ravena, che in seguito ha dedicato la vittoria a sua madre. "La comunità trans ha ancora tanto da fare nella lotta per l'uguaglianza", ha aggiunto Ravena nel video. "E per avere questo momento per parlare, voglio davvero massimizzare questa opportunità e fare la differenza il più possibile". Ravena ha ricevuto 450.000 baht thailandesi ($ 12.700) in premi in denaro, oltre a regali di vari sponsor.