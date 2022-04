Gabriele Vagnato, chi è il tiktoker che andrà dal Papa (insieme a Blanco) all'incontro per i giovani

Il Papa e un tik toker. Un incontro tra fede e social network che ha dell'icredibile. E' quanto avverrà tra Papa Francesco e Gabriele Vagnato, 21enne tra i più seguiti su Tik Tok, con tre milioni di follower. Il ragazzo, da qualche anno, ha anche un suo canale su YouTube, dove intrattiene gli utenti con interventi comici e sarcastici. Ma ora, lo attende un appuntamento importante: sarà a Piazza San Pietro, a Roma, insieme a Blanco per incontrare il Papa, durante l'evento che ha organizzato con i giovani, il primo dopo la pandemia.

In una intervista a Repubblica l'influencer ha detto: «Cosa ci faccio lì sarà la prima cosa che chiederò al manager del Papa, posto che ne abbia uno e che non sia l’Altissimo. Devo ringraziare Andrea, che ho conosciuto al Festival di Sanremo. Siamo stati subito in sintonia, poi un giorno mi ha telefonato e mi ha parlato di un evento davanti a 20 mila persone. Alla telefonata dopo erano diventati 57 mila, più il Papa. Per fortuna non ce n’è stata una terza, sennò chissà».

Di fronte all'incontro col Pontefice è molto emozionato: «Papa Francesco ci riceverà prima dell’evento – ha rivelato a ‘Oggi’ –. Giusto per diminuire la mia preoccupazione… Continuerò a dirmi ‘Non fare cavolate’. So che se dico una cosa brutta si arrabbierà. E poi mi chiedo: come lo saluto il Papa? Gli dò la mano? Lo saluto con il gomito? Mi devo inchinare? Mi sta salendo l’ansia».