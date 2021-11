Babbo Natale gay, la Norvegia festeggia così i 50 anni della legge che depenalizza l'omossessualità

In Norvegia nel 2022 si festeggia il compleanno della legge che depenalizza l'omossessualità: compie 50 anni. Il regalo confezionato dalle Poste nazionali per questa conquista è un cortometraggio, si intitola "When Harry met Santa", "Quando Harry ha incontrato Santa", versione gay di "When Harry met Sally", il mitico film "Harry ti presento Sally". E così Babbo Natale si fidanza nello spot natalizio norvegese. Il corto, visto più di 600.000 volte in soli tre giorni, dura quattro minuti e racconta una storia d'amore che sboccia tra Babbo Natale e Harry, un uomo norvegese.

La coppia si incontra quando Harry vede Babbo Natale che consegna i regali a casa sua. Si guardano l'un l'altro prima che Babbo Natale scompaia su per il camino. Prima di ogni visita Harry capisce che si sta innamorando: sceglie attentamente i suoi abiti, controlla se è in forma, si mette il profumo. Gli scrive anche la classica lettera con i desideri: «Tutto quello che voglio per Natale sei tu». Come non pensare a "All I want for Christmas is you", famosissima canzone di Mariah Carey che si ascolta in sottofondo sempre a Natale? E che fa battere il cuore a tutti gli innamorati, a prescindere da chi amino? Spoiler agevolato dal fotogramma qui sopra e catturato dal video: la coppia alla fine si bacia. Messaggio istituzionale finale: «In Norvegia sono 50 anni che possiamo amare chi vogliamo».

Si festeggia quel che si reputa normale in Norvegia. Perché si ricordano pure che 50 anni fa le cose erano diverse e che durante tutti questi anni il paese scandinavo è arrivato in cima alle classifiche del Gay Travel Index che cataloga i luoghi più gay-friendly del mondo. In Norvegia le unioni civili sono legali dal 1993 e le persone LGBTQ possono entrare liberamente nell'esercito dal 1979.