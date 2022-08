Gemitaiz attacca Jovanotti: «90 euro per vederlo saltare vestito da pirata»

Gemitaiz esprime il suo pensiero su Jovanotti e il Jova Beach Party. E lo fa attraverso i social, con una story, con un messaggio a dir poco diretto. Il rapper ha voluto rispondere ai suoi fan ma anche esprimere il suo pensiero sul cantante che, in queste settimane, è stato al centro delle polemiche con gli ambientalisti. I suoi concerti lungo la spiaggia hanno scatenato il dibattito sui social. Gemitaiz, però, entra nel dettaglio musicale e artistico e sulla "evoluzione" che il suo collega ha avuto negli ultimi anni.

Gemitaiz attacca Jovanotti

Ecco il testo della story apparsa sul profilo ufficiale del rapper "thetruegemitaiz": «Raga non mi chiedete più se andrò anche io a qualche Jova Beach Party» scrive Gemitaiz. La story continua così: «Trovo che Jovanotti sia un pagliaccio e porti un carrozzone di qualunquismo cosmico. 60 o 90 euro per vederlo saltare vestito da pirata mentre passa da Benny Benassi ai Queen». L'attacco a Jovanotti si conclude così: «Avrà anche fatto del bene quando ha cominciato - dice Gemitaiz - ma da tempo è l'emblema del ribelle che appena ha visto il cash, si è venduto alla qualunque. Non c'andrei manco morto»