Genio dodicenne si diploma al liceo e si laurea: i titoli a una settimana di distanza

Un bambino di dodici anni di Salisbury, North Carolina, Usa, ha approfittato del tempo a disposizione durante il confinamento dovuto alla pandemia decretato nel Paese per dedicarsi con più impegno negli studi e ha dimostrato che il duro lavoro paga. Così, si prepara a diplomarsi al liceo a maggio dal liceo e a discutere la tesi di laurea con una settimana di distanza, secondo quanto riferisce Southern Living.

APPROFONDIMENTI IL FISCO Quota 100, addio a fine anno: in arrivo misure per i lavori usuranti....

Mike Wimmer ha iniziato a prendere alcune lezioni extra e è riuscito a completare in poco tempo sia la scuola superiore che l'università. Il 21 maggio prossimo concluderà la scuola superiore, mentre il 28 maggio discuterà la tesi.



Mike, che si dichiara un amante della tecnologia e ha una vasta conoscenza della programmazione, desidera dedicarsi in futuro alla robotica. Nonostante la sua giovane età, ha già fondato due società tecnologiche: Next Era Innovations, dedicata alle innovazioni nella robotica, e Reflect Social, che mira a integrare i social network in oggetti di uso quotidiano con una connessione Internet.