Geoffrey Owens, da star dei Robinson a impiegato in un supermercato

Outpouring of support for "Cosby Show" actor: https://t.co/0wZJnpowI9 @ABonTV has Geoffrey Owens' message this morning pic.twitter.com/d8nXVC3YHH — Good Morning America (@GMA) 5 settembre 2018

This PUBLIC SHAMING IS WRONG.I thought long and hard about posting this. Fox News has shamed 'Cosby Show' actor Geoffrey Owens, simply because he was spotted working and bagging groceries at a NJ Trader Joe's. Geoffrey is also the son of a former congressman #Geoffreyowens pic.twitter.com/8vw86YRtIY — Dominic Carter (@DominicTV) 2 settembre 2018

Mercoledì 5 Settembre 2018, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 16:01

Geoffrey Owens, 57enne star della serie I Robinson con protagonista Bill Cosby negli anni ’80 e ’90, oggi lavora come commesso in un supermercato della catena Trader Joe’s, nel New Jersey, negli Stati Uniti.Nei giorni scorsi un fan l'ha visto al lavoro, l'ha riconosciuto, ha scattato una foto e l’ha condivisa sul web. Subito dopo è partita una ondata di insulti. Owens è rimasto vittima di quello che viene chiamato "Job shaming", termine inglese con cui si definiscono le offese per il lavoro che si svolge. L'ex attore però si è detto orgoglioso e felice della sua posizione, sottolineando che ogni lavoro ha una sua dignità.Nei Robinson Owens era Alvin, marito di Sandra Robinson. Poi, quando la serie fu cancellata all'inizio degli anni Novanta, non è più riuscito a trovare ruoli di successo. E ieri è andato in tv sulla Abc, a Good Morning America, per difendere il suo attuale impiego: «Non c'è un lavoro migliore di un altro. Ci può essere qualche lavoro pagato meglio, qualcuno che sembra migliore su carta ma ognuno ha la sua dignità». Poi Owens ha ringraziato chi invece di offenderlo lo ha sostenuto e incoraggiato.