Nuova vita per i duchi di Cambridge che sul finire dell'estate hanno confermato il loro trasferimento da Kensington House all'Adelaide Cottage, la deliziosa dimora rustica ottocentesca adiacente al Castello di Windsor.

George e Charlotte cambiano nome: come si faranno chiamare i principini nella nuova scuola

Per i figli di William e Kate inizierà un periodo entusiasmante, ricco di cambiamenti e novità, a partire dalla scuola. George, Charlotte e Louis, rispettivamente 9, 7 e 4 anni, a settembre frequenteranno infatti la prestigiosa Lambrook School, nel Berkshire.

I piccoli, che in tutto il regno sono noti con il titolo di Altezza Reale, in aula cambieranno nome e si faranno chiamare dai compagni semplicemente George e Charlotte Cambridge, dal nome del ducato paterno. Stesso discorso per Louis, che a settembre inizierà l'ultimo anno di asilo.

Se in passato i rampolli delle case reali venivano educati in casa da una schiera di istitutori, fu l principe Carlo il primo a rompere la tradizione, frequentando dagli 8 anni in avanti una scuola pubblica. Lo stesso avvenne per i suoi figli William e Harry che, per sopperire al problema del cognome, evitando quello troppo ingombrante di Windsor, vennero iscritti semplicemente come Wales, dal nome del principato del Galles.

Il giorno delle nozze, William ha acquisito il titolo di duca di Cambridge, mentre Harry quello di Sussex. Tuttavia, a differenza dei cugini British, Archie e Lilibet Diana, che non sono principi, porteranno il cognome Mountbatten-Windsor.