Cristiano Ronaldo compie 37 anni: il regalo da sogno di Georgina vale 75mila sterline, ecco cosa è

Cosa si regala a un campione? Georgina Rodríguez lo sa. Per il 37esimo compleanno del fidanzato Cristiano Ronaldo - celebrato questo sabato - lo ha stupito regalandogli una Cadillac Escalade di Lusso dal valore di 75mila sterline.

Il video della consegna del regalo è stato pubblicato dalla stessa Georgina su Instagram nella giornata di sabato, con la scritta in portoghese:«Buon 37esimo compleanno all'amore della mia vita, ti amiamo infinitamente. miglior padre e miglior compagno che Dio poteva darci».

Il compleano del calciatore vip in famiglia

Nel giorno dei festeggiamenti anche Cristiano ha pubblicato una foto sorridente e abbracciato alla compagna, davanti a una gigantesca torta ricoperta di fragole a forma di scritta: CR7. «La vita è una montagna russa» scrive il campione «lavoro duro, alta velocità, obiettivi da raggiungere, aspettative alte... ma alla fine, tutto viene dalla famiglia, dall'amore, dall'onestà, dall'amicizia, valori che fanno si che tutto abbia un senso. Grazie per tutti i messaggi! 37 anni e ancora tanti da festeggiare!».

Per l'occasione entrambi hanno indossato un completo nero - lui dolcevita, lei giacca - e Georgina due anelli con diamante e un bracciale di diamanti nel braccio sinistro.

Per il futuro la coppia ha già progetti: Cristiano ha già rivelato che è certo al "mille per cento" di sposare Georgina e che questo potrebbe avvenire anche tra un mese. «Potrebbe essere tra un anno, o potrebbe essere tra sei mesi o tra un mese» ha detto Cristiano nel documentatrio Netflix sulla fidanzata "I Am Georgina". Lei, ha già confermato che è certa di dire «Sì» alla proposta.

La coppia attende la nascita di due gemelli nell'aprile di quest'anno. Il calciatore è già padre di Cristiano Jr., 11 anni, la cui madre non è stata rivelata pubblicamente e dei gemelli Eva e Mateo, che ha avuto tramite maternità surrogata. A loro nel 2017 si è aggiunta Alana, prima figlia di Cristiano e Georgina.

