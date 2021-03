Gessica Notaro in lacrime dopo il suo ultimo intervento: «Ricomincia a comparire il mio vero volto»

Momenti di forte emozione per Gessica Notaro dopo l'ultimo atteso intervento di chirurgia estetica. Il racconto della donna arriva tramite il suo profilo Instagram, in cui ha mostrato ai suoi followers tutte le tappe dell'operazione al volto. «Questo è un momento di svolta nella mia vita. Perché si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima» scrive in un post.

«Il fenomenale Dottor Davide Brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici» continua. «Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore. La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia...» conclude.

La Notaro, 31 anni, posta poi un video in cui mostra ai followers la sua «felicità dopo la riuscita dell'intervento». Nei fotogrammi si guarda allo specchio e scoppia in un abbraccio con il medico che l'ha seguita nel suo percorso. Nel 2007 Gessica Notaro fu sfigurata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares, ora condannatto a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per aver perseguitato e sfregiato la showgirl riminese.

