Gessica Notaro mostra ai followers le sue nuove terapie: «Faccio il botox, serve a guarire la mia pelle»

Gessica Notaro mostra a tutti i suoi progressi nel recupero dopo la terribile aggressione subita. La donna, vittima di un'aggressione con l'acido al volto da parte del suo ex compagno, non ha mai nascosto le ferite della violenza e ha sempre mostrato i progressi e i sacrifici. Nel suo ultimo post su Instagram mostra le iniezioni di botox fatte per far in modo che la pelle lesionata torni più vigorosa.

«Lo sapevate che il famoso Botox di cui tutti parlano non viene usato solo per sembrare più giovani? Io ho cominciato a farlo da quando mi è stata innestata la pelle sulla fronte per migliorare la funzionalità del viso. lo faccio circa ogni 6 mesi ed ho raggiunto risultati davvero eccellenti. Un altro passo avanti verso la guarigione», scrive nella didascalia, ringraziando il medico che la tiene in cura.

Dopo la terribile violenza aveva promesso a se stessa e a chi le vuole bene che sarebbe tornata meglio di prima, e così è. Per questo dall'ambulatorio medico ha deciso di condividere le immagini con i suoi followers lasciando un ulteriore messaggio di speranza.