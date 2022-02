Gf Vip, dietrofront di Alex Belli: bye bye amore libero: «Le nuove regole si chiamano "esclusività"»

Che Alex Belli fosse pronto a tutto per riconquistare la moglie lo aveva detto. E così nelle strategie di "pentimento" viene "redatto" in atto anche un nuovo vademecum di coppia. Stop all'amore libero, da ora in poi tra belli e Delia Duran sarà un amore esclusivo. Tornati a essere una coppia, e archiaviata l'amicizia chimica tra l'attore e Soleil Sorge, Alex e Delia abbandonano l'idea dell'amore libero. Dopo 5 mesi in cui a fatica il pubblico ha cercato di capire qualcosa (ma ci stava quasi riuscendo) sugli ingarbugliamenti mentali del rapporto tra marito e moglie, cambia il "game". «Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività‘». Con queste parole il predicatore del Free Love torna sui suoi passi e si converte all'amore "banalmente" esclusivo.

Non ha retto alle immagini del bacio tra la moglie e Antonio Medugno l'ex di Centovetrine, lui che quando Delia ha provato a provocarlo quando era lui dentro la casa e lei fuori con una paparazzata fake faceva tanto il superiore. «Lo fa per darmi fastidio, la conosco. Vuole allontanarmi da Soleil ma io voglio continuare a vivermi questa esperienza senza freni, da uomo libero quale sono». Con queste parole Belli aveva commentato le foto che Alfonso Signorini gli aveva mostrato qualche mese fa in cui Delia si baciava con un altro uomo. Era forte, sicuro di se e certo che l'amore libero fosse un diktat. Era questo Alex Belli fino a che era un concorrente del Gf Vip. Ma una volta che il gioco si è ribaltato e lui è uscito e la moglie è entrata nel loft di Cinecittà ha perso lucentezza l'attore e la fortezza che si era costruito ha cominciato a divenatre un fortino.

Gelosia o Strategia?

Sono bastate due moine della Duran (sicuramente premeditate) a un altro vippone per far "impazzire" Alex. E se la sua fosse una strategia per riportare il marito sulla retta via ci ì riuscita, se invece è parte del copione, che molti telespettatori credono sia già stato scritto, sta stancando. I due perdono sempre più credibilità agli occhi del pubblico, anche Soleil Sorge in realtà è credibile ormai solo agli occhi dei suoi fan più fedeli. E tutto sta diventando too much.