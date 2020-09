Gf Vip, Patrizia De Blanck minaccia di andarsene: «Non posso muovermi»

«Me ne vado», ha minacciato Patrizia De Blanck, neo inquilina della casa del Grande Fratello Vip, dopo aver trascorso una notte difficile. La contessa non ha dormito e questa mattina si è lamentata con i compagni d'avventura intenti a fare colazione. Il problema è il letto su cui deve riposare: «Sono venuta malgrado i consigli dei miei fisioterapisti perché avevo dato la mia parola», ha sottolineato parlando della sua lussazione all'anca.

Il letto dei concorrenti, infatti, sarebbe troppo duro per la De Blanck e se la situazione non dovesse cambiare sarebbe pronta a fare i bagagli e ad andarsene. «Mi hanno detto che mi portano un materasso vediamo, ma poi con quelle luci come si fa a dormire», ha aggiunto.

A venirle in suo aiuto ieri sera erano state Matilde Brandi e Dayane Mello. «Sono piena di dolori, non posso muovermi. Come siete carine, siete proprio delle ragazze stupende. Grazie, non vi nominerò mai», aveva detto alle coinquiline mentre l'aiutavano a rifare il letto, per poi ammettere: «Io non so fare niente».



