Giacche uomo e accessori anti-smog, la moda di Officina Vanvitelli conquista Milano

Ricerca e sperimentazione, ma non solo. In passerella al Milano Moda Graduate viene presentata Nea, la capsule collection ideata in "Officina Vanvitelli" da Luigi Chierchia, laureato magistrale nell'ateneo campano in "Design per l'Innovazione, fashion eco-design".

La collezione, realizzata in collaborazione con Isaia&Isaia, è tra le finaliste della manifestazione dedicata alle eccellenze delle scuole di moda italiane. «NEA:welcome to 2050 è modello per un target giovane, dinamico, sofisticato e coscienzioso – spiega Chierchia –. Una collezione che legge nuovi scenari e modelli urbani, preparando l'uomo di oggi al mondo del futuro».

Giacche artigianali, tasche calibrate sugli oggetti da contenere, persino sistemi di protezione facciale contro l’inquinamento da polveri sottili sono alcune caratteristiche dei capi messi a punto grazie al progetto di formazione avanzatam. “Officina Vanvitelli” favorisce infatti lo scouting e la realizzazione delle iniziative, tramite investimenti pubblici e privati e la possibilità di farsi notare in importanti vetrine.